Fabricio Leigue: "El sector gastronómico enfrenta una crisis económica peor que en la pandemia"

"Sí, nuevamente tenemos muchos empleos en riesgo. El sector gastronómico da mucho trabajo porque es intensivo en mano de obra, pero con la subida de precios de los insumos y el bajo flujo de ventas, se hace muy complicado mantener las estructuras operativas", afirmó Leigue en entrevista con el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio. La reducción de la demanda, el incremento en el costo de productos esenciales y la falta de divisas han dejado a muchos empresarios del sector sin margen para sostener sus negocios. "Vemos menos sucursales en las esquinas donde antes había restaurantes clave que ahora ya no están. Cada vez es más común que, a fin de mes, muchos no pueden afrontar todos los pagos y se ven obligados a reducir personal o acortar costos, lo que ha llevado a despidos masivos ya la reducción de la infraestructura de varias empresas", explicó Leigue.

Una situación más complicada que en la pandemia

Aunque la pandemia provocó un impacto devastador en el sector, Leigue considera que la situación actual es aún más crítica. "En la pandemia no podíamos trabajar de manera normal, pero al menos había gasolina y no había escasez de dólares. Ahora, aunque estamos operando en horarios normales, no llega la gente. Además, hay desabastecimiento en muchos productos y todo esto se agrava por la falta de divisas”, explicó el líder gremial. "En esta crisis estamos peor que en la pandemia", concluyó enfáticamente



La inflación y la falta de acceso a insumos esenciales han llevado a que los precios de los alimentos se disparen, lo que a su vez ha desincentivado a los clientes, que ya enfrentan una situación económica difícil. La combinación de estos factores ha colocado al sector en una posición extremadamente delicada, con pocas soluciones a la vista a corto plazo.