Fitch Ratings rebaja calificación de Bolivia a 'B-' y otorga perspectiva negativa

Las presiones externas erosionaron el stock de reservas del Banco Central de Bolivia, que alguna vez fue enorme, de $us 15.100 millones en 2014 a solo $us 3.500 millones (2,7 meses de pagos externos actuales de 2023F) según los últimos datos disponibles hasta el 8 de febrero de 2023. Este nivel es muy bajo en relación con sus pares con tipos de cambio estabilizados. La falta de publicación de datos sobre las reservas desde entonces y las preguntas sobre su utilidad aumentan la incertidumbre sobre las reservas del BCB para manejar el shock actual.



El oro representa la mayor parte de las reservas ($us 2.600 millones), pero no es de libre uso según la ley actual, y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar esto (la "ley del oro"). Solo $us 911 millones eran moneda fuerte o DEG que se pueden vender por moneda fuerte (lo que Bolivia hizo recientemente por $us 300 millones, según datos del FMI).