Gas, soya, urea, bananas y borato de sodio lideran venta a Mercosur

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), elaborados con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística ( INE ), el año pasado Bolivia exportó a los países miembros del Mercosur gas natural en estado gaseoso, por un valor de $us 2.049 millones ; en tanto que, en 2022, el volumen comercializado al Mercosur fue de $us 2.973 millones.

El segundo producto que más se ha exportado son las habas, en las cuales se incluyen los porotos, frijoles y la soya. En 2023 se exportaron por un monto de $us 177 millones. En tanto que, en 2022, la exportación fue por un valor de $us 260 millones.

El tercer producto de exportación fue la urea, que en 2023 tuvo una comercialización de $us 72 millones. Esta cifra es menor a la de 2022, cuando el valor comercializado fue de $us 177, 3 millones. La venta de bananas ocupa el cuarto puesto . En 2023 y 2022 se exportaron $us 90,5 millones.

Las importaciones

En lo que se refiere a la importación, el primer lugar lo ocupa el diésel, que en 2023 tuvo un costo de importación por $us 591,6 millones. En tanto que para el 2022, la compra fue por un valor de $us 751,9 millones.

El segundo producto que más se importa es la gasolina. En 2023, el país destinó alrededor de $us 238,6 millones, en tanto que en 2022 Bolivia destinó $us 109,3 millones para la compra de combustible.

Desde 1997, Bolivia exportó al Mercosur cerca de $us 69.000 millones y compró desde el bloque casi $us 52.000 millones. “Desgasificando la relación comercial bilateral, siendo que el gas no forma parte del Acuerdo de Complementación Económica Nº 36, se registra un déficit comercial crónico, el mismo pasó de $us 350 millones en 1997 a $us 2.800 millones en 2023”, indicó el boletín del IBCE.