Gobierno atribuye caída de bonos soberanos a condiciones de mercado volátiles y quiebras de bancos en EEUU

Sin embargo, de acuerdo con los análisis de expertos internacionales, las razones del descenso de los bonos soberanos se deben a que los títulos de deuda perforaron los niveles mínimos de la pandemia ante la caída de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) que se ubican en su nivel más bajo en 15 años. El informe del medio especializado asocia la caída al ‘lento, pero inexorable’ desplome de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que de más de $us 15.000 millones en 2014 han caído hasta $us 3.538 millones al 8 de febrero de 2023 (último dato disponible). Según el análisis del portal financiero especializado, los bonos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo en desarrollo después de Ecuador, un incumplidor en serie, y Ucrania que está devastada por la guerra, afirma Bloomberg.

“Si afecta el contexto mundial es un factor agravante, no la causa de la caída. Los mercados tienen cada vez menos confianza sobre la capacidad que el país posee para honrar sus deudas y el Gobierno no quiere aceptar que la economía nacional tiene un modelo agotado. Todas las medidas están orientadas a tratar de salvar el modelo antes que la economía. Si no hay un cambio radical al modelo para salvar la economía, habrá que pensar en hablar de default (crisis de al menos 20 años) y cómo honrar las deudas. Un default viene acompañado de otras consecuencias más graves, sobre todo, una inflación difícil de controlar”, anotó el economista y experto en finanzas Mauricio Ríos García.