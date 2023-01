Gobierno dice que las AFP son 'libres' para invertir, luego de que el regulador restringiera el portafolio

Como se recordará, la APS emitió, el 30 de diciembre, la Resolución Administrativa Nº 1796/2022 que incorpora un nuevo criterio de evaluación de las inversiones de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) con el objetivo de proteger los recursos de los trabajadores que son invertidos en Títulos Valores emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y que los mismos no se vean afectados en el futuro por una mala inversión. El Ministerio de Economía señala que esta medid a busca reducir los riesgos relacionados a las inversiones efectuadas con recursos del SIP , considerando los criterios de la calificación de riesgo de los valores o instrumentos financieros, buscando -de esta manera- garantizar que los recursos del SIP sean invertidos en instituciones solventes, con capacidad de generar flujo de efectivo, con solvencia patrimonial y con capacidad de cumplir con los compromisos financieros que asuman. Para ello, la Resolución Administrativa emitida por la APS incluye nuevos parámetros para la inversión en valores de deuda que emiten las entidades financieras como ser bonos bancarios y Depósitos a Plazo Fijo, y que son adquiridos por las AFP y la Gestora para invertir los recursos y generar rendimiento. "La mencionada resolución administrativa no tiene el objeto de direccionar las inversiones a sector alguno, tiene el propósito de garantizar las inversiones de los aportes de los trabajadores en entidades financieras solventes", indicaron desde el Gobierno.

Sin embargo, a la fecha alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Nación (TGN). Los fondos suman $us 23.000 millones en las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBVA. De ese monto y según la estructura de inversión de cada una de las AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones están invertidos en Depósitos a Plazos Fijos y en bonos de las entidades financieras.