Gonzalo Chávez: "El tema de transar con yuanes es una cortina de humo para 'tapar' la escasez de dólares en el país"

Un día después de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmara que ‘vale la pena’ tener en el país un banco que opere con yuanes por el intercambio comercial que tiene Bolivia con China y que sería una ventaja para los bolivianos, el economista Gonzalo Chávez salió al paso calificando la pretensión como una cortina de humo para intentar distraer la atención del problema de escasez de dólares en el país.

Chávez cree, además, que se busca un posicionamiento ideológico al procurar transar con yuanes, la moneda de curso legal de la República Popular China.

Así, dijo que es importante contextualizar el tema del yuan. “No nos olvidemos que en Bolivia no conoce el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde hace cuatro meses. La última vez que supimos cuanto teníamos de dólares de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) fue el 8 de febrero de este año y hasta ahora el BCB no ha emitido esta información que es un bien público y un derecho ciudadano. No sabemos cuántos dólares se tiene, si hemos vendido o no oro, a qué precio y cuánto hemos recibido por esa operación. No se sabe cuánto hemos gastado de los Derecho Especiales de Giros (DEG) si lo hemos hecho en yuanes o en dólares”, expreso, al justificar que se trata de una cortina de humo, dado que no hay certeza de que pueda funcionar y que solamente regirá para el comercio bilateral de Bolivia con China.

Citó que el año pasado, Bolivia exportó a China $us 800 millones e importó $us 2.500 millones de dólares, registrándose un déficit de $us 1.700 millones. “Si quisiéramos empezar a pagar en yuanes, teníamos que convertir, eso $us 1.700 millones a yuanes y eso es como 12.000 millones de yuanes que no se los tiene. Si este año se repite esa cifra, tendríamos que recurrir a un préstamo chino, en igual valor de yuanes, u otra alternativa es que Brasil, Argentina y otros países sociales comerciales del país te paguen en yuanes o ir al mercado internacional a buscar yuanes y para eso tienes que llevar dólares. Claramente es una figura es lejana y tiene que cambiar muchas cosas para que funcione porque somos deficitarios en términos comerciales”, apuntó Chávez.

El economista reflejó otros casos del porqué no es viable, en el corto plazo, la idea de transar con yuanes. Citó, por ejemplo, que en este momento Bolivia necesita importar diésel de Venezuela y pretenda pagar con yuanes, no le van aceptar. “En este instante tienes que comprar harina de Argentina, a ver si puedes pagar en yuanes. Quieres irte de luna de miel a Puno (Perú) o a Cancún (México) y llevar yuanes no te van a aceptar, te van a pedir dólares. Nos guste o no el grueso del comercio exterior boliviano, latinoamericano y mundial se lleva a cabo con dólares. La idea del Gobierno es una idea retorica que más busca un posicionamiento ideológico. Este muy lejos para que pueda funcionar, la escasez de dólares de Bolivia no se resolverá con yuanes”, subrayó Chávez.

El martes, en conferencia de prensa, el ministro de Economía afirmó que el yuan es una divisa que es parte de la canasta de los DEG y que está tomando mucha importancia en el comercio mundial, “entonces vale la pena tener abierta una cuenta o tener, quién sabe, un banco operando en yuanes”, puntualizó.

Con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el primer trimestre de la presente gestión, las ventas externas de Bolivia al país asiático registraron un crecimiento del 19%, y las compras externas bajaron 7%, con relación al mismo período de la pasada gestión.

El embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, reveló que se estudia la posibilidad de abrir sucursales de entidades financieras chinas en el país, esto con el propósito de mejorar las relaciones comerciales bilaterales. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Banco de China tienen presencia en Argentina y Brasil.

Lea también PAÍS Arce admite crisis del dólar, menciona al yuan y reconoce que la justicia está pendiente El mandatario aseguró que el futuro está en la industrialización. Remarcó que ante la crisis del dólar otros países recurren a la moneda china, pero llegó hasta ahí. Además, dijo que los casos de pederastia deben ser castigados “con todo el peso de la ley”