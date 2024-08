Gremiales toman el centro paceño con ‘cacerolazo’ y rechazan realización de referéndum sobre combustibles

Indicó que el movimiento no tiene postura de izquierda o derecha, porque “han sido, son y van a seguir siendo artes y formas de engañar al pueblo” y cuestionó el número de ministerios y viceministerios “inservibles” que tienen que cerrarse. “Hay que reducir el gasto público, no van a sacar más dinero a la gran familia gremial y por cuenta propia”, advirtió.

Al mismo tiempo, el dirigente rechazó el referéndum por la continuidad del subsidio de los combustibles: “es insulso, es una gastadera de plata por una sencilla razón, el tema del combustible y de la subvención lo tienen que plantear técnicos entendidos en la materia (…). Por Dios, señor Presidente, no siga cometiendo errores, no se siga gastando la plata de esa manera, la población está sufriendo hambre, es un error compañero Presidente, reflexione, no lo haga”, planteó.