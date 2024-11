Hidrocarburos reporta que ninguna empresa solicitó importar combustibles y que los precios para el mercado los definirán los costos y las utilidades

En una entrevista en el canal estatal Bolivia Tv, Gallardo afirmó: “Hasta la fecha no tenemos todavía confirmado a nadie que haya querido realizar el tema de importación, seguramente están analizando los requisitos y esperamos que en los siguientes días ya podamos tener personas que quieran realizar este tipo de inversiones, con el fin de poder importar y comercializar combustibles, tanto diésel como gasolina”.

Consultado sobre los precios referenciales que habría establecido la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de $us 1,20 el litro para la gasolina de 85 a 94 octanos; $us 1,25 el litro para la gasolina mayor a los 94 octanos, y $us 1,24 el litro para el diésel, el ministro aseguró que esa reglamentación toma en cuenta aspectos de seguridad, calidad y, en cuanto al precio, se colocó un "precio sugerido", por lo cual, el precio de mercado lo van a determinar los empresarios que quieran realizar ese tipo de inversiones.