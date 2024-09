Industriales rechazan ser responsabilizados por la crisis económica y piden seguridad jurídica

En la víspera, Arce sostuvo que de acuerdo a los datos oficiales entre 2007 y 2023 el déficit comercial privado estuvo entre menos $us 794 millones y menos $us 2.349 millones, lo que en gran parte del tiempo estuvo cubierta por las exportaciones del sector público que, sin embargo, decayeron y ahora no pueden cubrir ese requerimiento de dólares.