Juan Carlos Salaues: “Esta grave situación económica del país afecta a los ahorristas en dólares”

El 14 de noviembre, la Bolsa Boliviana de Valores reportó la renuncia del vicepresidente del directorio del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), Juan Carlos Salaues Almaraz, luego de cuatro décadas en la entidad financiera. El BMSC cuenta con más de $us 6.094 millones en activos y depósitos por más de $us 5.085 millones, que lo ubican como el banco más grande del sistema.



_¿Qué factores motivaron su decisión de renunciar al cargo de ejecutivo en uno de los bancos más importantes del país, especialmente en un momento de desafíos económicos significativos?



Mi renuncia fue a las funciones de vicepresidente del directorio del BMSC, presidencia de SAFI Mercantil Santa Cruz, presidencia de MIBSA y vicepresidencia de la Compañía de Seguros Mercantil. Nada fácil alejarme del banco después de 40 años ininterrumpidos de trabajo.

Siempre hubo desafíos económicos significativos, la coyuntura de hoy tiene características de una singular crisis; sin embargo, los riesgos inherentes a la banca son permanentes en todo tiempo y por tal característica el Banco Mercantil Santa Cruz, históricamente, ha mantenido una visión de futuro basada en la prudencia y adopción de políticas de protección a los clientes, con adecuados niveles de liquidez y calidad de cartera.



Hoy, el Banco Mercantil Santa Cruz a pesar de la aguda y crónica situación económica, política y social que atraviesa el país se caracteriza por registrar altos índices de solidez y solvencia. Por supuesto que la crisis de balanza de pagos e inexistencia de divisas en todos los niveles ha provocado también dificultades a todo el sistema financiero y por ende al BMSC.



La mayor parte de mi vida profesional ha sido en la banca y en un solo banco: el BMSC, que me dio la oportunidad de aplicar y desarrollar plenamente mi profesión. Las instituciones no son el nombre, título o marca, si no miles las personas que trabajan en la estructura organizativa; directivos, ejecutivos y funcionarios de todos los niveles.

Me siento muy honrado y orgulloso de haber sido parte de todos los equipos administrativos en la evolución y crecimiento del banco. Soy un profesional de la banca, un técnico en sí y a la profesión y los conocimientos que conlleva no se puede renunciar.

_Sin embargo, es un cambio luego de tanto tiempo...



Claro que me entristece mucho alejarme de los cargos que desempeñé en el banco después de tantos años; sin embargo, ha llegado el momento de emprender y aplicar en otras áreas y especialidades inherentes a la profesión de economista, como ser las finanzas sostenibles, un desafío apasionante de importante impacto social. Toca asesorar en solucionar dificultades propias de la crisis y profundizar en análisis de variables críticas propias de cada institución empresarial.



_Durante su gestión, ¿qué estrategias implementó el Banco Mercantil Santa Cruz para fortalecer su posición en el mercado?



Fui muy joven gerente financiero, gerente La Paz y vicepresidente comercial junto a Javier Zuazo y Emilio Unzueta que los recuerdo con mucho cariño y admiración, con ellos se cultivaron los principios fundamentales de solidez y solvencia del Banco Mercantil Santa Cruz de hoy.



Cómo vicepresidente ejecutivo junto a Darko Zuazo como presidente y un equipo extraordinario de ejecutivos y directores participé activamente en el acontecimiento financiero más importante de la historia de Bolivia: la compra y fusión con el Banco Santa Cruz en 2006, entre otros acontecimientos.



Los últimos años me sentí honrado por confiarme cargos de vicepresidente del directorio Banco Mercantil Santa Cruz, vicepresidente de directorio de la Compañía de Seguros Mercantil Santa Cruz, presidente del directorio SAFI Y MIBSA .



Y como presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en 2010, me tocó articular y hacer puentes con autoridades gubernamentales que tenían enfoques políticos adversos y contrarios al importante rol de la banca en la economía.



_Desde su perspectiva, cómo evalúa la situación actual del sistema financiero boliviano frente a la crisis de liquidez y la escasez de dólares?



El innegable deterioro de las macrovariables económicas muestra una singular y profunda crisis en la estructura productiva. Todos, analistas económico/políticos, expertos, instituciones internacionales y calificadores de riesgo coinciden en que la aguda escasez de divisas es producto del quiebre del equilibrio de la balanza comercial del principal sector generador de dólares.

Tardaríamos muchas horas y horas de análisis crítico para exponer motivos. En mi opinión -haciendo abstracción- son dos: como es de conocimiento de muchos, se gastaron las reservas de 15.000 millones de dólares (que habían) en 2014 a 1.900 millones millones en 2024, que incluyen el oro. Y cuando digo que se gastaron, eso incluye los activos de la banca, producto de los depósitos en dólares del público.

Agrava el contexto la declinación de los volúmenes exportables de gas por agotamiento de reservas ante la irresponsable política de inversiones en exploración. La fórmula fatídica se refleja en la caída de exportaciones por agotamiento de 6.500 millones de dólares a 1.800 millones de dólares, mientras nuestras importaciones de hidrocarburos aumentaron hasta los niveles de generar una brecha negativa sustancial en torno a los 3.000 millones de dólares anuales.



Las actuales circunstancias pasan de la coyuntura a una nueva modalidad de vida económica, no hay dólares en el sistema y los malabarismos de la banca en el mejor de los sentidos e intenciones son y serán insuficientes para superar esta crisis de Estado. Grave situación que termina afectando a los ahorristas en dólares que confiaron en la banca.

Además, es tan complicada la situación que la falta de dólares se refleja en el encarecimiento real de la divisa para todos los segmentos económicos que lo demandan a nuevos tipos de cambio, cuyo precio está lejos del inexistente cambio oficial. Ahí las colas por combustibles, inflación, escasez de alimentos, etcétera.

_Esta semana sucedió un reclamo por una cliente que pidió la devolución de sus ahorros en dólares, ¿qué opina al respecto? ¿quién tiene la culpa de que los bancos no tengan dólares para responder a sus clientes?

Triste y lamentable hecho posterior a mi renuncia, por lo que no cuento con elementos para emitir comentario alguno.



_¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentará la banca boliviana en los próximos años y qué recomendaciones dejaría para el sector?



A pesar del deterioro de las variables económicas, la banca boliviana aún está sólida, así lo dicen los principales indicadores de solvencia que permanentemente están monitoreados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y los calificadores de riesgo.

El principal desafío es mantenerse solvente en esta tremenda y fuerte tormenta, lo importante es mantenerse a flote. Es difícil que no le afecte la administración y manejo profesional de la morosidad, especialmente la tóxica encubierta. Es meta y objetivo para evitar la más temible enfermedad que puede adquirir un banco, cartera incobrable.



No dudo en que se deben priorizar altos niveles de liquidez en épocas de crisis y ciclo bajo, la volatilidad de depósitos junto con la incertidumbre de la inflación y tipo de cambio puedan desencadenar una desconfianza masiva.



Asimismo, ante la arremetida de la delincuencia informática será importante que los bancos prioricen inversiones en ciberseguridad, protegiendo su propia institucionalidad y sus clientes.



_Tras su salida del BMSC, ¿cuáles son sus planes profesionales a futuro? ¿Seguirá vinculado al sector financiero o explorará otras áreas económicas o empresariales?



Mi profesión me permite incursionar en varios sectores transversales que me entusiasman. Hace unos días me comprometí con una importante consultora compuesta por amigos profesionales con diversas especialidades. Esta empresa, de nombre Green Works, se basa en capital humano boliviano y de otros países con importante relacionamiento internacional.



Además, por supuesto que estaré por los caminos del análisis económico-financiero y especialmente en lo que me motiva mucho: las finanzas verdes y sostenibles en búsqueda del valor agregado real ante el deterioro fatal del medioambiente.

Creo que nuestro país tiene gran potencial para captar muchos recursos económicos destinados a inversiones responsables sin deteriorar la calidad de vida y protegiendo el medioambiente.