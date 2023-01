Jubilación: Expertos coinciden que sin reforma legal, seguirá baja la rentabilidad de las pensiones

La baja rentabilidad de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que define también una menor renta para los actuales y futuros jubilados, se mantendrá cuando la administración de esos recursos pase a manos de la Gestora Pública, si es que el Gobierno no realiza ajustes a la normativa vigente, según analistas.

“Podemos echarle a las AFP la culpa de una rentabilidad mala por no haber hecho buenas inversiones en uno, dos o tres años. Pero cuando esa tan baja rentabilidad se arrastra desde hace 18 años, la responsabilidad total es del Viceministerio y de la Autoridad de Pensiones, que no han tomado una sola medida” para revertir esta situación, sostuvo.

“Hoy día, mejorar la rentabilidad no depende ni de las AFP ni de la Gestora (...), sino de la política y de quiénes la manejan”, dijo.

El ex director del Senasir, Alberto Bonadona, coincidió en que el Gobierno no ha impulsado iniciativas para aumentar el rendimiento de los fondos. “No ha permitido que se hagan inversiones en el extranjero (...), pero las AFP tampoco han generado o promovido nuevas formas de invertir al interior de la economía boliviana”, aseveró.