La construcción no recupera los niveles prepandemia y vuelve a las cifras de 2012

“Hay empresas que se quitan las pegas. Ellos vienen a trabajar acá y si por ejemplo nosotros cobramos $us 90 el metro cubierto de losa ellos lo hacen a $us 55. Es mucho, es abismal la diferencia y ellos trabajan día y noche para que le salga. Y nadie controla, no sabemos a dónde quejarnos. Nosotros no podemos ir a La Paz o Cochabamba a construir, pero ellos sí”, sostuvo un contratista consultado por EL DEBER.