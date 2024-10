La cotización del dólar baja en octubre con respecto a agosto y se sitúa entre Bs 10,40 y 10,50

El economista José Gabriel Espinoza dijo que aun cuando el dólar ha mostrado una leve estabilización en el mercado paralelo, e n el sistema bancario oficial su precio sigue en ascenso , aunque ya no al ritmo acelerado de meses anteriores.

Según fuentes del sector financiero, la cotización del dólar en los bancos, que incluye una comisión adicional, continúa subiendo debido a la escasez de divisas en el mercado y la menor oferta de dólares por parte de los exportadores. Esta reducción de dólares disponibles genera una presión alcista sobre el tipo de cambio en las entidades financieras.



"El dólar bancario sigue subiendo, aunque no con la velocidad que veíamos antes del 6 de agosto. Sin embargo, la menor disponibilidad de dólares en el mercado y la caída en la oferta de los exportadores mantienen la demanda elevada, lo que empuja el precio hacia arriba", explicó el analista financiero.



A pesar de esta tendencia alcista en los bancos, el aumento no ha sido tan pronunciado en los últimos meses debido a una reducción en la demanda de dólares por parte de los importadores, quienes han limitado sus compras ante el costo creciente. "Los importadores están restringiendo un poco su demanda de dólares porque las importaciones se han vuelto más costosas. Esto ha evitado que las comisiones en los bancos suban tanto como antes", señaló Espinoza.



Por otro lado, en el mercado de dólar físico, la situación es diferente. El precio del dólar billete, que utilizan las personas para transacciones menores, se ha estabilizado en torno a los Bs 10,50. Esta estabilidad responde en gran parte a una caída en la demanda, dado que muchas familias tienen hoy menos margen para ahorrar o comprar dólares al final del mes.



"Las familias están demandando menos dólares porque sus ingresos no alcanzan para ahorrar o invertir en la compra de divisas. Además, comparado con el pico de Bs 14 que vimos en agosto, cuando las expectativas estaban exacerbadas, ahora el dólar físico ha bajado, pero solo si lo comparamos con ese momento excepcional. Antes del desajuste en agosto, el dólar rondaba los Bs 9,50, así que hoy sigue siendo más caro, cerca de Bs 10,50", indicó el experto.