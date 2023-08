La industria ve que no son suficientes las inversiones en exploración petrolera

El martes, en un acto público en Oruro, Arce expresó que, “de un tiempo a esta parte hay una declinación en la producción, desde 2014 más o menos, que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo. Nosotros, se lo decimos como Gobierno nacional para que estén más tranquilos, estamos invirtiendo harto en exploración para tratar de reconstituir las reservas de gas”, puntualizó, al complementar que se han perdido muchas reservas de gas en este tiempo, que no se han repuesto las mismas y el país, por lo tanto, no tiene la capacidad de producir más.

“Entendemos por YPFB y hemos conocido por autoridades del sector que se harán inversiones millonarias, pero no son suficientes -requerimos multiplicarlas por 10- y eso únicamente se va a lograr con la participación privada. El negocio petrolero es millonario, por lo tanto, debemos buscar la forma de atraer inversiones privadas. Y eso únicamente se va a lograr con una nueva ley que haga a Bolivia atractiva para que lleguen capitales, sobre todo, en exploración que permita garantizar la provisión de gas a los hogares de los bolivianos y a las industrias. Tenemos que pensar en grande y exportar, no solo hidrocarburos, sino todo lo que producen las industrias y los empresarios bolivianos”, expresó.

La estatal petrolera, según el residente de YPFB, ejecuta el PRU (exploración, descubrimiento y producción de petróleo y gas) desde 2021 con resultados positivos. “Están en ejecución una cartera de 42 proyectos, de los cuales varios ya fueron ejecutados y otros que se encuentran en ejecución, en aprobación y en elaboración. Entre 2014 y 2015, no se registraron proyectos exploratorios, el 2020 fue un año ‘muerto’, pues no se perforaron ni se aprobaron planes”, anotó.

Hugo Del Granado, especialista en hidrocarburos, cree que la previsión del presidente Arce es optimista porque aún no tocamos fondo. "Tocaremos fondo cuando tengamos que importar todos los combustibles que consumimos, esto será a fines de esta década debido a que la producción continuará bajando si no se cambia la equivocada política petrolera aplicada desde 2006”, anotó.

“Alertamos que no podríamos cumplir con los contratos de exportación de gas, esto ha ocurrido. Lo ingrato es que sabiendo que esto estaba en camino no hicieron nada para cambiar esta tendencia y nos dijeron que éramos gasólogos mentirosos y que teníamos un mar de gas. Lo más preocupante es que en 2029 no tendremos gas natural para exportar y comenzaremos a importarlo. Este 2023 vamos a importar GLP. Las cosas como están, nos indican que con un precio de petróleo de $us 80 por barril al 2029 o 2030 Bolivia necesitará importar de $us 4.500 a 4.700 millones en energía (GLP, gasolina, diésel, petróleo y gas natural)”, aseveró.