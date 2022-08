Luis Felipe López: “Hay que pensar más en un impuesto a la propiedad, que en la riqueza”

_ En América Latina estaba aumentando la clase media ¿cómo afectó la pandemia? ¿hubo un retroceso? Desde el PNUD consideramos que hay países de renta media, pero no hemos consolidado sociedades de clase media; es decir, hogares con seguridad económica, que si enfrentan dificultades no caigan en la pobreza. Ese grupo lo definimos como vulnerables. Antes, de la pandemia el grupo de vulnerables era el 40% de la población de Latinoamérica y el Caribe y solo alrededor del 30% eran clase media. Efectivamente, se registraron tres choques distintos, la pandemia, la crisis económica generada por la pandemia, y la crisis global generada por el conflicto Rusia-Ucrania. Esto ha incrementado la pobreza en alrededor de 25 a 27 millones de personas, lo que significa que vuelve a crecer la pobreza y se reduce la clase media. Entonces, las crisis superpuestas implicaron una contracción de la clase media y según estimaciones se habla de una regresión a la pobreza de hasta 10 años.

_¿Los subsidios a alimentos y combustibles provocan un daño? ¿distorsionan? No nos atreveríamos a decir que los subsidios distorsionan. Hay que entender en qué mercados, en qué contextos, qué los justifica y si son financieramente sostenibles. Creo que pasa por un análisis detallado. En general, la política regional tendió a que la transferencia de ingresos sea la política de apoyo, no los subsidios a los precios en distintos mercados, pero creo que hay mecanismos en los que hay que entender. Por ejemplo, con una alta informalidad, muchas veces hay mercados en los que la única forma de apoyar es con subsidios generalizados. Sin embargo, es muy importante decir que como PNUD somos un instrumento de los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas y traemos experiencias y ejemplos, pero las decisiones de políticas públicas se toman en los países. Nosotros no prescribimos políticas públicas, tratamos de acompañar e informar una mejor toma de decisiones, pero no incidimos en las decisiones porque son determinaciones de los países.

_¿Y cómo se debe trabajar en la redistribución para no profundizar la desigualdad?

Ahí si tenemos una posición clara como PNUD. El piso debe ser parejo y debe haber igualdad de oportunidades, que la calidad de la salud no dependa de tener acceso a un cierto tipo de servicio, lo mismo con la educación. Entonces, el acceso a servicios públicos de calidad debe ser igual para todos, es una forma de redistribución.

Es muy importante decir que nosotros hemos insistido en que hay que pensar más en los impuestos a la propiedad. El impuesto a la riqueza es buena idea, pero en la práctica, si se pone impuesto a la riqueza financiera ésta se va, pero las casas, los edificios y propiedades no se mueven y están asociadas al nivel de riqueza. Entonces, Europa recauda alrededor de 4 puntos de su PIB y Latinoamérica recauda alrededor de medio punto del PIB.

Es un impuesto muy progresivo, que no hace que la riqueza se vaya. No decimos que los países lo hagan, sino que hay espacios para pensar la política de redistribución. No hay que proponer cosas que suenan bien, pero al final son contraproducentes.