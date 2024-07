Maersk se suma al grupo de navieras internacionales que han suspendido pagos en Bolivia

Mientras tanto, Ocean Network Express (ONE), afirmó que no ha suspendido la recepción de pagos en Bolivia.

Un par de portales digitales bolivianos habían informado que son cuatro las navieras que suspendieron sus pagos desde Bolivia, pero en el sitio chileno Portal Portuario, ONE aseguró que no suspendieron la recepción de pagos en el país sudamerican o para las cargas de importación y exportación.

El Gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, señaló que ello no afectará el comercio de exportación e importación y que el usuario puede optar por el servicio de otras 10 navieras.

"No hay suspensión de actividades, solo es el pago en sucursales de otros países, nada más", aseguró Justiniano y denunció que desde esferas políticas se "quiere confundir a la población al hablar de que no habrá prestación de servicios, lo cual no es así", según recogió la agencia estatal de noticias ABI.