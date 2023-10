Marcelo Claure compra acciones en la empresa brasileña de inversiones eB Capital

El multimillonario boliviano Marcelo Claure no se detiene. La misma semana que ha sido nombrado vicepresidente de la multinacional Shein, acaba de anunciar la compra de una 'importante participación' en eB , compañía brasileña de inversiones.

El anuncio lo hizo en su red social X (antes Twitter) acompañando el texto con una foto de sus nuevos socios . No especifica el monto, pero revela que se trata de una "participación significativa".

Con esta transacción el inversionista boliviano se convertirá en socio y vicepresidente de la junta directiva de la compañía.



La compañía eB Capital, con sede en São Paulo, administra 5.000 millones de reales ($us 987 millones) y participa en empresas de salud, educación, energía verde y telecomunicaciones. Claure y EB Capital declinaron especificar el volumen de su participación o el monto que pagará por ella. La inversión se realizó a través de la family office Claure Group, que gestiona $us 4.000 millones, según un comunicado.



“Brasil se está convirtiendo en la que podría ser la potencia verde de todo el mundo”, dijo Claure en una entrevista desde Nueva York. “Así que estoy increíblemente optimista. Mi siguiente paso fue encontrar los socios adecuados. Y encontré en EB Capital lo que me gusta llamar una plataforma emergente: una que está creciendo rápidamente y, lo que es más importante, una que comparte la misma visión que yo tengo para el país”.