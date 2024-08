Mauricio Torrelio: “Regular las apps de transporte debe ir acompañado de incentivos no solo sanciones”

Mauricio Torrelio es asesor legal y financiero de empresas de tecnología. Además, es director de la comunidad Fintech Bolivia y fundador de la Cámara Boliviana de Firmas y Abogados Corporativos. Dio una entrevista en Dinero 360 de EL DEBER Radio para hablar sobre el registro de las aplicaciones de transporte que determinó el Gobierno.





_¿Cuántas empresas trabajan en este sistema? ¿Hay alguna cantidad estimada de empleos y flujo económico?



En realidad, esa es la intención del Gobierno, tratar de entender cuál es el movimiento real, la cantidad de conductores (riders), de usuarios, para tener un mapa de la situación.



_¿El Gobierno pretende aumentar la regulación?



Obviamente que el Gobierno está intentando generar un nivel de intervencionismo. En otros países funciona la regulación siempre que tenga un enfoque más normativo. El problema en Bolivia y lo que ha pasado con las últimas regulaciones es que han sido más centralizadoras y sancionadoras. No está mal regular, pero sí cuando tiene un enfoque de incentivo.



_¿Las aplicaciones de transporte estaban funcionando bajo alguna regulación?



No, actualmente las empresas funcionan a nivel de Código de Comercio, Código Tributario, a niveles estandarizados, como para cualquiera.



Si bien se intentó a través de distintos tipos de acercamientos con los ministerios y también de Tránsito regular esta situación, a raíz de la cantidad de siniestros que hay, también el Ministerio de Trabajo intentó mediar esto porque en su momento -especialmente con lo que sucedía en Colombia- gran parte de las aplicaciones de transporte no daban soluciones y beneficios sociales a los conductores.



Entonces, a nivel de accidentes y seguridad social, hubo una discusión importante en América Latina y obviamente que en Bolivia no ha llegado a generarse todavía, pero esto es la punta del iceberg. Obviamente esto va a desembocar distintas discusiones.



_¿Es posible que la nueva regulación tenga un impacto en los precios del servicio?



Eso sucede en todos los sectores. Cuando existe un nivel inflacionario y aumento de costos, siempre se lo traspasa al usuario, al cliente final. Ahora, no está demás explicar que gran parte de los transportes de delivery han sido subvencionados por las grandes multinacionales para tener tracción. Y de hecho, si uno ve a nivel competitivo los precios de viajes dos y a nivel de delivery, son casi imposibles de poder competir.



Entonces, cuando las empresas de tecnología tienen muchos usuarios, sus acciones en la Bolsa de Valores empiezan a aumentar porque se presume que tanto el modelo de negocio como la marca están creciendo. Y los accionistas e inversores empiezan a poner más dinero.



Entonces, las multinacionales subvencionan, teniendo obviamente a Bolivia como un pequeño mapa, custodiado, pero también se genera la compensación con otros países que sí generan la rentabilidad en el modelo de negocio. Bolivia no es un modelo de negocio muy rentable. De hecho, para muchas empresas de tecnología y aplicaciones disruptivas, los modelos son a pérdida. Pero cuando llegan a crecer, los fondos de inversión ven algo interesante y Bolivia se presume como un lugar de prueba para muchas aplicaciones de tecnología, pero las multinacionales lo ven como un hueco en el mapa que tienen que cubrir para que los inversores lo vean interesante.



_¿Cómo cambia el mercado con la regulación?



Lo que funciona en EEUU, Canadá, México y España, que tienen regulaciones importantes, como incentivo y centralización hace que el espacio de juego de los competidores sea más justo. Ahora, siempre hay que ver más allá del tema tributario, el tema compensatorio de a quién afecta al final, en la cadena final. Hay que hacer una especial protección justamente a los usuarios en el tema de seguridad.



Así, si ocurre un siniestro -muy frecuente ahora por el tema del aumento de los riders- y Tránsito no está logrando reducir. Entonces, se necesita mapear la situación, generar algún tipo de registro para ver si estos motociclistas tienen además las condiciones de vigencia legal en Bolivia.



Además, hay muchos negocios de delivery que están apareciendo, pero no son formales ni seguros, y eso puede generar también problemas en el sector, accidentes, robo, inclusive atraco o secuestro, por eso, es importante que haya este control.



_¿Fue una sorpresa el decreto para el ecosistema digital?



No, estábamos enterados. Pero más allá de eso, lo que hace es que las inversiones que están viniendo a Bolivia se desincentiven y no vuelvan porque al final si hay regulación en un sector se deja de invertir justamente inclusive en las startups o en las empresas tecnológicas, sobre todo si las normas no son claras.