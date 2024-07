Milenio plantea seis acciones para frenar y remontar la crisis económica en Bolivia

Asimismo, es importante reducir el subsidio a los combustibles. Sgún las cifras oficiales, el subsidio al consumo interno de carburantes en 2022 fue de $us 1.699 millones (3,9% del PIB) y en 2023 de $us 1.821 millones (4,1%

del PIB). Para este año, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 proyecta que el subsidio llegará a $us 1.300 millones –aunque seguramente este monto será mayor–.

Claramente, el subsidio a los combustibles es uno de los factores que más ha contribuido a elevar los egresos del Sector Público No Financiero (SPNF) y por tanto el déficit

fiscal; reducirlo es una prioridad para equilibrar las finanzas públicas.