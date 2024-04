Ministro de Economía dice que Bolivia no dejó de pagar su servicio de deuda externa

“Nosotros teníamos una reunión con Moody’s, que la han suspendido y no hemos tenido espacio para hablar con ellos y han sacado directamente su calificación, así que no podríamos decir sobre qué bases o fuentes se han referido para bajarnos la calificación. Lo que sí podemos decir con claridad es que los resultados que mostramos como país, no meritan una rebaja de calificación en esa magnitud”, expresó la autoridad.