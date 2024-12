Ministro Montenegro confirma asistencia a foro de exportaciones organizado por EL DEBER y Cadex

En criterio de Martín Salces, gerente general de Cadex, el propósito es arrojar luz sobre las áreas de incertidumbre, "planteando que podemos incrementar las exportaciones y atraer divisas", afirmó. Salces subrayó la relevancia de destacar las iniciativas de los emprendedores, quienes tendrán la oportunidad de exhibir productos y servicios innovadores, abarcando desde desarrollos tecnológicos hasta bioexportaciones.



Este foro se establece como un espacio para investigar nuevas oportunidades en el sector exportador, con un enfoque particular en áreas menos convencionales y en la provisión de servicios. Durante el evento, se realizarán presentaciones y mesas redondas lideradas por figuras prominentes de la industria, que discutirán temas vitales como las eco-exportaciones y las proyecciones de agroexportaciones en un entorno económico en transformación.



Salces resaltó que la reciente firma del protocolo sanitario para la exportación de chía hacia China demuestra el potencial de Santa Cruz como productor de "súper alimentos", que en los próximos cinco años podrían generar ingresos superiores a los 100 millones de dólares. Sin embargo, también alertó sobre los obstáculos que enfrenta el sector, indicando que "no se puede exportar con bloqueos en el país ni con trámites complejos para los pequeños, medianos y grandes productores".



El evento no solo está orientado a exportadores establecidos, sino que también extiende una invitación a emprendedores en busca de nuevas oportunidades que deseen contribuir al crecimiento económico. "Convocamos a todos aquellos que piensan que podemos tener una Bolivia diferente a que se unan. En esta charla, podrán encontrar ideas que aporten valor a sus vidas", instó Salces.



Con la confirmación de la presencia del Ministro de Economía, el foro se posiciona como un evento crucial para el futuro de las exportaciones en Bolivia, proporcionando un espacio para el diálogo, la innovación y el desarrollo de un sector fundamental para la economía nacional. Las expectativas son elevadas, y se espera que este encuentro motive a muchos a explorar el potencial de sus ideas y productos en el mercado global.