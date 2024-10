Paco Benítez: “La clave es contar historias y luego brindar información”

A ver, la imagen no es solamente lo que comunicamos a la velocidad de la luz, hablamos de la ropa, del movimiento corporal, de la imagen verbal que busca transmitir y comunicar. Cuando no se toma en cuenta esos aspectos el público percibe a la persona que tienen al frente como poco profesional, poco creíble y poco confiable. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Pues no en cómo estoy vestido, sino primero cómo hablo, cómo transmito y como logro captar el interés de los que me están escuchando.