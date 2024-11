Productores propondrán al Gobierno un “sistema mixto” para comercializar combustibles y que el precio lo fije el mercado

“La propuesta de nosotros es un sistema mixto, donde funcione toda la parte de importación con subvención desde el Estado , pero también permita que los privados puedan importar y comercializar todo este producto que tanto lo necesitamos. Como sector productivo lo que necesitamos es diésel, sin diésel no vamos a poder garantizar toda esta cadena alimenticia que necesita el país”, manifestó Frerking en conferencia de prensa.

“Nosotros como productores no nos olvidemos que somos tomadores de precios. El mercado define el precio con la oferta y la demanda (…). El mercado es el que define cuánto va a tener de precio un productor agropecuario, es por ello que lo que necesitamos el diésel para que esta cadena no se rompa y siga funcionando a nivel país”, aclaró.

Precios del mercado

Según el analista energético Germán Richter, quien puso como ejemplo la compra de diésel en el mercado de San Pablo Brasil, este jueves el precio del diésel oil en el mercado internacional es de $us 1,17, a lo que se debe agregar el costo del flete de transporte hasta la frontera, de $us 0,14 por litro, más el flete de transporte de la frontera hasta la capital cruceña, de $us 0,40 por litro.