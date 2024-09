Sobre críticas a la inversión pública, el Gobierno dice que "no se hacen de la noche a la mañana"

Asimismo, destacó que los proyectos financiados con estos créditos, como la construcción de puentes y otras infraestructuras, tienen un impacto directo en las comunidades, transformando la economía local y mejorando las condiciones de vida de la población.



El ministro señaló que el bloqueo de estos créditos por parte de la bancada opositora liderada por el ala evista en la Asamblea Legislativa no perjudica directamente al gobierno, sino a la población. "Cuando hay un bloqueo en la Asamblea, estos créditos no le están perjudicando al Gobierno, le están perjudicando directamente a la población, a ese boliviano que necesita esa obra, a ese ciudadano que está esperando mejores días", enfatizó Montenegro.



La autoridad lamentó que el bloqueo en la Asamblea esté provocando un retroceso para las regiones que no pueden beneficiarse de estos créditos, los cuales están destinados a llegar a los rincones más recónditos del país. "Estos créditos no llegan a la Plaza Murillo, llegan a los rincones más recónditos donde no se han hecho obras por varios años, y el gobierno del presidente Luis Arce sí las está haciendo", afirmó.



El ministro concluyó su intervención advirtiendo sobre el impacto negativo de estos bloqueos en el bienestar de la población. "Este bloqueo está generando un retroceso en todas las regiones que no pueden beneficiarse de estos créditos. Quien se perjudica es la población, que podría estar sintiendo ya los beneficios de estas inversiones", subrayó Montenegro.



Las declaraciones del ministro se dan en un contexto de creciente tensión política en el país, donde las disputas internas en la Asamblea Legislativa Plurinacional están afectando la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos.