TikTok desafía la hegemonía de Facebook en Bolivia y genera el 42% de las interacciones

Es un fenómeno mundial

TikTok está aumentando sus ingresos a toda velocidad y ya está plantándole cara a Facebook en la batalla por ser la red social que más dinero recauda cada año. Según las cuentas de la empresa, filtradas al Financial Times, la matriz de TikTok, ByteDance, habría ingresado en 2023 unos 120.000 millones de dólares, acercándose peligrosamente a los 134.902 millones que registró Meta, la firma dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp.



De acuerdo con eleconomista.es, la empresa china no cotiza en bolsa y, por tanto, no tiene que hacer públicas sus cuentas. Pero esta filtración se produce cuando el Congreso de EEUU está debatiendo una ley que obligaría a ByteDance a escoger entre vender su red social o sufrir una prohibición en el principal mercado occidental.



En esas circunstancias, las cuentas apuntan a que TikTok habría ingresado 16.000 millones de dólares en el mercado estadounidense, una cifra récord que ha impulsado el crecimiento del 40% de ByteDance, que registró beneficios de 28.000 millones. Aun así, la mayor parte de sus ingresos siguen viniendo de China, su principal mercado, donde tiene la red social Douyin (muy similar a TikTok).



TikTok sigue estando en 'numeros rojos' por la gran cantidad de dinero que la firma ha invertido en publicidad e infraestructura para consolidar su crecimiento por todo el mundo, pero sus enormes ingresos llevarían a la red social a sumar una valoración de 150.000 millones de dólares, comparándola con los múltiplos en los que se mueve Facebook.



Estos datos obstaculizarían el plan del ex secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, de comprar TikTok. En marzo, el multimillonario inversor anunció en la cadena CNBC que está organizando un grupo internacional para hacer una oferta por la red si el Senado de EEUU aprueba definitivamente la ley para dar el ultimátum a ByteDance.