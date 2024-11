Van 38 días sin diésel y ya se habla de un precio referencial de $us 1,24 por litro para el producto importado por privados

Este viernes se cumplieron 38 días “ sin diésel ”, según el contador lanzado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), lo que se puede corroborar en las largas filas de vehículos en los surtidores de las principales ciudades del país. La provisión de gasolina también es irregular porque no en todas las estaciones de servicio se encuentra el combustible y si existe, se acaba a las pocas horas.

De acuerdo con las versiones noticiosas, el precio referencial que regirá desde ahora será de $us 1,20 el litro para la gasolina de 85 a 94 octanos, $us 1,25 el litro para la gasolina mayor a los 94 octanos; y $us 1,24 el litro para el diésel.