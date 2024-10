Venado, Dismac y Entel lideran en reacciones de Facebook, según estudio

Instagram y LinkedIn

Un tema recurrente entre expertos en marketing digital es la influencia de las nuevas generaciones en el uso de las redes sociales. La Generación Z, en particular, ha mostrado una clara preferencia por TikTok, relegando a Facebook y LinkedIn a un segundo plano.



Sectores que predominan

Y en particular, la campaña de Nissan, que regaló un auto, logró un récord de interacciones en Instagram, demostrando la efectividad de las campañas virales en el entorno digital.



Impacto e interacciones

El análisis indica que las marcas que logran comunicar su mensaje de manera efectiva y fomentar la interacción genuina son las que tienen más éxito en el entorno digital . La interacción no se mide solo por la cantidad de seguidores, sino por el grado de compromiso que las publicaciones generan entre los usuarios.

En criterio de Mariano Cabrera, cofundador del Grupo Hemisferios, no solo es fundamental considerar la cantidad de interacciones que una marca recibe, sino también el tipo de interacciones y la red social en la que ocurren. Explica que las interacciones en Facebook se dividen principalmente en reacciones, comentarios y compartidos.

“Esta categorización permite entender no solo la cantidad, sino también la naturaleza de las interacciones . Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, los usuarios suelen ser muy vocales cuando experimentan problemas con el servicio, lo que genera una gran cantidad de interacciones negativas. Aunque una marca pueda presumir de tener 50.000 interacciones al mes, es crucial distinguir que la mayoría de estos comentarios pueden ser quejas, lo que no refleja necesariamente una buena percepción de la marca”, señala Cabrera.

Esta realidad se vuelve aún más compleja cuando se considera que muchas de las marcas que generan estas interacciones son empresas B2C (business to consumer), donde la relación con el cliente es más directa y visible. En contraste, las marcas B2B (business to business), como Grupo Hemisferios, enfrentan un desafío diferente. Cabrera destaca que es más difícil competir en términos de interacciones cuando se trata de servicios que no son utilizados cotidianamente por el consumidor promedio.