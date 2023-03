YPFB dice que precios de combustibles subieron un 78% y sus convocatorias se declararon desiertas

Luego de que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, observara los costos de importación de combustibles en los que incurre YPFB y el pago a intermediarios, desde la estatal indicaron que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impactó en los precios de importación de gasolina y diésel a nivel mundial, llegando a un incremento del 77,7% en la región entre el años 2021 y 2022. En una conferencia de prensa indicaron que YPFB no estuvo exento de este contexto que en particular subieron sus costos de importación un 83,8% entre ambos períodos.



Al ser Rusia uno de los principales comercializadores de hidrocarburos en el mundo, el conflicto provocó incertidumbre en la oferta de combustibles a nivel mundial, que afectó directamente en las contrataciones por convocatoria pública que realizó YPFB en febrero, marzo y abril del 2022, todas ellas declarándose desiertas.



Ante esta situación y la necesidad de abastecimiento en el país, se incluyó en la normativa aplicable a las contrataciones de combustibles, la alternativa de convocatoria por invitación, la cual consiste en invitar a la base de proveedores registrados en YPFB (aproximadamente 98 empresas) a participar de las convocatorias. Posterior a ello, se adjudica a aquella empresa que presente la oferta de precios más competitiva.



Ambas modalidades (convocatoria pública y convocatoria por invitación al total de proveedores registrados) son denominadas convocatoria directa, esto por el DS 29506 del año 2008, sin embargo, YPFB hace notar que no existe una adjudicación directa a ninguna empresa y que esta denominación obedece a la que le asigna la normativa vigente.



La convocatoria por invitación se realizó con la intención de acortar los tiempos administrativos en la adjudicación y posterior contratación, dada la necesidad existente producto de tres convocatorias públicas declaradas desiertas y el conflicto que se continuaba agudizando en el sector debido a sanciones impuestas a Rusia.



“En el marco de la reducción de costos de importación, YPFB ha implementado un cambio en su logística de importación priorizando el sector occidente, por sobre la importación en sur oriente, esto debido a la gran diferencia de precios que existe entre cada sector, siendo este último hasta cinco veces más caro, contrario a lo que se realizaba años anteriores” aseguró Danny Roca Jiménez, gerente de Planificación Corporativo de YPFB.



Adicionalmente se generó una reducción de los costos de transporte, efectuando en la presente gestión desde el sector sur oriente, la primera importación de combustibles por ductos en Bolivia, y se tiene planificado iniciar la importación por ducto desde occidente para mediados del presente año.



“Yacimientos tomó las previsiones correspondientes para asegurar combustibles a los sectores productivos y de servicios a nivel nacional. Las actividades económicas contarán con los suficientes volúmenes para desarrollar sus actividades con absoluta normalidad y con la estabilidad de precios, en función al mandato que hemos recibido de nuestro Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó Roca Jiménez.