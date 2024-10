Bogotá pide a Corte IDH actuar ante investigación a Petro

Terremoto político

Críticas al CNE

El presidente del CNE, el excongresista César Lorduy, afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que ese organismo investiga pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo.

"No se me acusará de ningún delito que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña", agregó hoy Petro, quien acusó al exfiscal general Nestor Humberto Martínez, "copartidario del señor Lorduy y de (el exvicepresidente) Germán Vargas Lleras" de ser el autor de "la estrategia" de "un golpe de Estado con pruebas falsas".