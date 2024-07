Joe Biden retira su candidatura: ¿y ahora qué?

Tras semanas de desestimar las críticas y asegurar que no era demasiado mayor para un posible segundo mandato en la Casa Blanca, Joe Biden anunció este domingo (21.07.2024) que no volverá a presentarse. Biden e nfrentó una creciente variedad de voces que le pedían que se retirara después de su pobre desempeño en el primer debate presidencial con el candidato republicano Donald Trump el 27 de junio.

¿Qué pasaría normalmente en la Convención Demócrata?

En la Convención Nacional Demócrata de agosto, los delegados demócratas se reunirán y votarán por el candidato presidencial. En las primarias, Biden ganó la gran mayoría de delegados, alrededor de 3.900, y sólo unos 40 se quedaron sin comprometerse o se dirigieron a candidatos primarios que no tenían ninguna posibilidad. Según los estatutos del Partido Demócrata, esos 3.900 delegados normalmente estarían obligados a votar por Biden.

Pero ahora que renunció, los delegados que ganó ya no están comprometidos con él. Pueden votar por quien quieran en lo que se llama una convención abierta.

¿Qué pasará en la convención abierta?

Es importante señalar aquí que, si bien la vicepresidenta Kamala Harris es uno de los posibles nombres que se barajan para ser la nueva candidata presidencial, no reemplazará automáticamente a Biden simplemente porque sea su vicepresidenta. Cuando un presidente queda incapacitado mientras está en el cargo, el vicepresidente asume el cargo. Pero no ocurre lo mismo con convertirse en candidato cuando el presidente ha decidido no volver a presentarse.