A pesar de las largas colas en surtidores, la ANH asegura normalización en la venta de combustible

la Final del formularioDe acuerdo con el reporte de la agencia ABI, esta entidad estatal reportó que la venta de combustibles en las estaciones de servicio de La Paz y del resto del país es normal, y que no se registran filas y se continúa con los controles respectivos con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Uno de los conductores afectados comentó: “ De ayer estoy haciendo cola acá. Anoche dijeron que iba a llegar, pero no llegó nunca” .

La falta de diésel no solo afecta a los ingresos de los transportistas, sino que también repercute en sus familias, ya que, según otro conductor, “no hay ni para comer”.

El problema, que afecta a todo el país, no es reciente. Los conductores aseguran que la escasez de combustible se ha agravado con el tiempo y temen que la situación continúe deteriorándose.

“Si no hay diésel, no podemos trabajar, no podemos llevar el sustento a la casa”, señaló.