Aguaí cierra zafra con producción de 3,5 millones de quintales de azúcar y 70 millones de etanol

El ingenio más joven de Bolivia, Aguaí concluyó la zafra 2024 con resultados históricos. Durante este ciclo, la compañía logró una producción récord de 3.514.457 de quintales de azúcar, 70 millones de litros de etanol y 200.000 megavatios/hora (MWh) de energía eléctrica renovable. Estos productos no solo abastecen el mercado interno, sino que también permiten la exportación de excedentes, consolidando la presencia de Aguaí en los mercados internacionales.



Cristóbal Roda Roden, gerente general de Aguaí, destacó que, además de los éxitos obtenidos en la zafra 2024, la empresa ha comenzado un ambicioso plan de expansión. “Este año hemos iniciado la instalación de una nueva caldera de vapor con una capacidad de 300 toneladas de vapor por hora y una presión de 65 bar. También estamos incorporando un tercer turbogenerador Siemens con una capacidad de 60 MW/h. Estas mejoras nos permitirán duplicar la producción de azúcar, alcohol y energía eléctrica”, explicó.



Este crecimiento no habría sido posible sin la contribución de los productores cañeros que proveen materia prima al ingenio, resaltó Roda. "Gracias a la introducción de nuevas variedades de caña, una fertilización optimizada y una rotación sustentable de cultivos, los agricultores han logrado incrementar sus rendimientos y cuidar el uso del suelo", sostuvo.



El éxito de Aguaí no es una coincidencia, sino el fruto de una estrategia de planificación y mejora continua que la empresa ha implementado desde su primera molienda en 2013 y su primera zafra de producción de azúcar en 2016. A pesar de los desafíos climáticos y políticos, Aguaí ha superado las dificultades y alcanzado sus objetivos de producción y sostenibilidad.



“Seguiremos creciendo y trabajando por el desarrollo del país. Aquí sí es posible construir empresas de alto rendimiento; aquí sí se puede generar nuevos polos de desarrollo en beneficio de Bolivia”, concluyó el gerente general.