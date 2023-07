Al primer trimestre de 2023 la inversión extranjera presenta flujos positivos de $us 60 millones, según el BCB

El Banco Central de Bolivia ( BCB ) informó que, al primer trimestre de 2023, la economía boliviana registró un flujo positivo de Inversión Extranjera Directa ( IED ) por $us 60 millones, es decir que el país fue receptor neto de capitales externos, lo cual refleja -según el BCB- la confianza de los inversionistas extranjeros en Bolivia.

Este flujo positivo neto se registra por tercera gestión consecutiva para el periodo enero-marzo, indicó el BCB y precisó que esto significa que los recursos invertidos por inversionistas del exterior en la economía nacional alcanzaron $us 152 millones, siendo superiores a los pagos que estos recibieron ($us 92 millones).

“Cabe destacar que, en términos sectoriales, exceptuando las actividades de intermediación financiera y minería, el resto de sectores tuvo un influjo favorable en materia de inversión. En efecto, se destaca el sector de industria manufacturera que presentó un flujo neto positivo de $us 49 millones e hidrocarburos por $us 46 millones. El resto de sectores también presenta un saldo favorable de $us 45 millones”, detallaron desde el BCB.