Ante observaciones, YPFB Chaco indica que su subsidiaria en EEUU cumple con las normas

La internacionalización de YPFB genera algunas observaciones y aclaraciones. Desde YPFB Chaco S.A, en un comunicado precisan que en el proceso de registro de la filial Chaco Petroleum Procurement Inc, en Houston, Texas, se contrató los servicios de la compañía especializada en comercio exterior EMES Venture Inc, así como la firma de abogados San Miguel Attorney´s ambas entidades registradas en Houston bajo leyes estadounidenses, para asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes estadounidenses garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos pertinentes.



“Es fundamental destacar que la legislación norteamericana tiene estándares rigurosos en la investigación de actos de corrupción y nuestros asesores legales contratados para el registro de la filial en EEUU, luego del proceso de debida diligencia, no indicaron ningún impedimento ni irregularidad relacionada con las entidades contratadas en el proceso de registro de nuestra filial en Houston”, detalla el comunicado.