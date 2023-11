Arce: Si hay recursos para añadir al PGE, es señal que la economía está mejorando

En medio de vítores y aplausos, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 , por $us 5.421 millones adicionales, que es sinónimo de que “estamos mejorando la economía”, aseguró el primer mandatario, a tiempo de anunciar que las gobernaciones, alcaldías y universidades tienen hasta el 20 de diciembre para cerrar sus gastos.

“Se han dado cuenta (los alcaldes) quiénes están boicoteando (…). Quieren demostrar que no hay obras y no hay gestión, dicen que son dueños del modelo y no saben cómo funciona el modelo económico”, aseveró, a tiempo de mencionar que existen proyectos paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).