ASFI detecta 22 operadoras que hacen cobros excesivos en pagos digitales al exterior

Además, se corroboró que algunas financieras limitaron las operaciones de pagos por internet en tarjetas de débito de $us 1.000 mensuales a $us 200 semanales. Si el pago sobrepasa el monto las financieras aplican una tarifa de 10%.

¿Qué está pasando? Consultó EL DEBER y desde las fuentes del sector informaron los siguiente: “Es que no hay dólares. Entonces, los bancos no fabricamos dólares, los compramos también. Y si no los conseguimos, no podemos atender los requerimientos, es así de simple”, indicaron.