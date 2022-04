BCB dice que el interés para créditos sube porque financieras pagan más por los ahorros

Escucha esta nota aquí





El Banco Central de Bolivia (BCB) explicó que el incremento de la Tasa de Referencia (TRE) a 3,03% -para aplicar desde este mes- responde a que las entidades financieras subieron la tasa de interés a los ahorristas para captar más recursos. Asimismo, aclaró que no fija, sino 'construye' la TRE en base a información financiera.

En conferencia de prensa brindada hoy, Edwin Rojas, presidente del BCB, dijo que durante los primeros meses del año los bancos aumentan las tasas de interés para quienes buscan un Depósito a Plazo Fijo (DPF) para contar con recursos que les permitan incrementar la cartera (créditos).

A la consulta del aumento de la TRE y el impacto en los créditos, Rojas dijo que el sistema financiero refleja los diferentes costos. “Si comparamos con 2019 cuando la TRE estaba en 2,78 habría un cierto incremento (3,03), pero es reflejo de lo que está pasando en el sistema financiero por el fondeo de las entidades y obedece a las políticas que ellos tienen para tener recursos económicos”, justificó.

Siguiendo con la explicación, señaló: “muchas financieras, no quiero dar nombres, lo que hacen es fondearse en los primeros meses del año. Entonces, a febrero es 3,03 y lo que hacen los bancos es ofrecer DPF y beneficios a los ahorristas, lo que tiene incidencia en su costo financiero. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen cartera comprometida, pero no tiene que ver con que haya iliquidez en el sistema”.

Asimismo, el ejecutivo indicó que el cambio obedece a la recuperación de la economía, porque en 2021 la economía creció un 6,1% y por supuesto que el sector financiero debe acompañar el aumento de la cartera y debe atender el proceso de reactivación. “Ellos se fondean aumentando la tasa de interés pasivas (ahorros), pero no lo vemos como un problema en el sistema, es algo transitorio”, precisó.

La TRE es una tasa promedio sacada de las tasas de interés que pagan las entidades financieras por los depósitos del público, ya sean ahorros o depósitos a plazo fijo (DPF).Desde abril, los tomadores de crédito que deben pagar su crédito con la TRE serán afectados con un incremento en su cuota mensual, excepto los préstamos de vivienda social y productivos.



No fija la TRE, la ‘construye’

Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia, dijo que la entidad emisora no fija las tasas de interés de referencia (TRE) y que lo que hacen es construir el indicador. “Es diferente y lo hacemos (construir) en base a la información, los costos de fondeo, costos de operación de las entidades financieras en el sistema, que además comunican a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la entidad envía al BCB para que –en base a nuestra responsabilidad, elabore este indicador”, señaló.

El ejecutivo dijo que reportan un indicador (la TRE) con base a la información financiera.

Además, descartó una posible iliquidez en el sistema y sostuvo que el Banco Central en su Informe de Política Monetaria y el de Estabilidad del Sistema Financiero dijeron que el nivel de liquidez es el suficiente. “Lo que se hace el BCB es acompañar -mediante la política expansiva- la actividad de la economía, porque desde el Gobierno se impulsaron políticas para impulsar la reactivación económica”.

En este sentido, dijo que el nivel promedio de liquidez en 2020 fue de $us 9.600 millones y en 2021 fue de $us 12.000 millones, lo que refleja $us 3.000 millones. En 2022, al primer trimestre la liquidez está en los $us 11.000 millones, lo que muestra una reducción. Sin embargo, Rojas aclaró que “el comportamiento de la liquidez es estacional” y considera que en lo que resta del año habrá acontecimientos que espera- aumenten la liquidez-, entre ellos mencionó el pago del aguinaldo.

“La cartera bruta, en estos primeros meses aumentó un 5% con respecto a los depósitos que crecieron en 7%, esto significa que claramente existen los recursos suficientes para que los bancos construyan la cartera (préstamos) y atiendan la demanda de los créditos de la población”, señaló.