BCB dice que la administración de los banqueros “no es de las mejores” y que el sistema financiero sí tiene dólares

Sigue el fuego cruzado. Ahora, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, aseguró que el sistema financiero nacional cuenta con $us 285 millones para ofrecer a la población, e hizo notar que la administración de esos recursos, que hacen los banqueros, “no es de las mejores”.



Rojas precisó que en la gestión pasada el sistema financiero contaba con $us 130 millones (a abril), pero el manejo de ese dinero “era mejor”, e indicó que como prueba de ello la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino “ante denuncias que han realizado los consumidores financieros y multó a las diferentes instancias que componen la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban)”.



Fueron nueve bancos (ocho múltiples y un Pyme) y cuatro casas de cambio que fueron sancionadas por la ASFI porque vendían dólares a un tipo de cambio superior al establecido por el BCB - 6,96 para la venta y 6,86 para la compra - y por el incumplimiento de la banda de tarifas de comisiones (5% a 10%) en transacciones de la divisa.



El proceso sancionatorio implica una multa que alcanza al menos Bs 20 millones, además de la restitución de los cobros en exceso a los clientes afectados que llegan a más de 9.200.



Según Rojas hay “una posición muy conservadora de parte de los bancos” porque han incrementado sus activos respecto a la gestión pasada y no habría razón para que no se entregue a la población.



Afirmó que “existen los recursos para que Asoban pueda hacer la atención del servicio a sus clientes de manera, vamos a decir, regular porque el año pasado, que era bastante conflictivo, lo hicieron con menos recursos inclusive”.



“Lo que el Banco Central de Bolivia ha hecho es mejorar los mecanismos que existen para que si ellos (los banqueros) solicitan, nosotros podamos hacer el servicio de traer las divisas que tienen afuera para que puedan atender a sus clientes”, insistió.



En lo que refiere a la gestión del BCB, destacó que hasta el sábado se vendieron bonos en dólares por casi $us 59 millones, que evidencia que la población tiene dólares que no los ingresó al sistema financiero.