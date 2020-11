Bolivia exportó urea por $us 4,76 millones a Brasil y Perú en el primer semestre de este año

Escucha esta nota aquí

Entre enero y junio de este año, Bolivia exportó 21.763 toneladas de urea de la planta de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, por un valor de $us 4,7 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el periódico Bolivia y publicados por ABI.

Durante ese periodo, los mercados de Brasil y Perú fueron los únicos que adquirieron el fertilizante de la Planta de Amoniaco y Urea, de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

De acuerdo con esos datos, el mercado de Brasil demandó un total de 20.978 toneladas por un valor de $us 4,6 millones. Esa compra fue realizada entre enero y mayo. Mientras, Perú solo adquirió en ese período 784 toneladas y pagó por ello un total de $us 154.237.

Debido a la pandemia, Bolivia, al igual que los países de la región, determinó ingresar en una cuarentena rígida lo que implicó el cierre de fronteras y la paralización de la producción y comercialización de los productos bolivianos.

La factoría de Bulo Bulo paralizó operaciones en noviembre de 2019, debido a los conflictos poselectorales que derivaron en una crisis. A principios de este año, se reactivaron operaciones.

A finales de enero, la Planta de Bulo Bulo solo operó al 8% de su capacidad instalada, generando pérdidas que fueron asumidas por YPFB, según informó en ese tiempo el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Después de varias paralizaciones y tras del proceso de "asentamiento", a principios de enero, YPFB decidió parar de forma indefinida las operaciones de producción de fertilizantes, debido al sobrestock en sus almacenes.

A pesar de ello, el mercado de Brasil continuó en la demanda de ese producto al igual que Perú, pero en tiempos diferentes.

Hasta el año pasado, las ventas de la urea boliviana fueron comercializadas a los mercados de Argentina, Brasil, Cuba, Paraguay, Perú y Uruguay por un total de 305.778 toneladas y un valor de $us 75,2 millones.

En el caso de Argentina, ese país compró, en 2019, 173.024 toneladas y pagó $us 42,4 millones. Brasil demandó 69.398 toneladas por un valor de $us 16,6 millones.

Cuba también adquirió el fertilizante boliviano por un total de 6.045,5 toneladas y canceló $us 1,9 millones. Paraguay demandó 26.303,2 toneladas de urea y erogó $us 7,04 millones. Perú compró 762,0 toneladas por un valor de $us 189.205. Finalmente, Uruguay importó 30.245.2 toneladas y pagó $us 6,9 millones.

La Planta tiene la capacidad de producción de 1.200 toneladas métricas por día de amoniaco, que es la materia prima para producir 2.100 toneladas métricas por día de urea granulada.

