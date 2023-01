Bolivia marca récord en ventas de soya y abre un nuevo frente exportador del sector oleaginoso

Gobierno y productores destacaron el notable desempeño que tuvo el sector exportador de oleaginosas el año pasado y la fuerte incorporación de las habas y semillas de soya en las ventas externas no tradicionales del país.

“Vemos que también es uno de los primeros años en los que estamos exportando semillas y habas de soya. Normalmente, solo exportábamos tortas y aceite de soya, pero este año hemos empezado a exportar semillas de soya por un valor bastante alto, $us 330 millones, cosa que no se había visto en años anteriores. Eso significa un incremento sustancial en nuestras exportaciones no tradicionales”, destacó la autoridad.