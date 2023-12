Bolivia registra una inflación del 1,5% y el Gobierno dice que es la segunda más baja de la región

ECONOMÍA

En seis años la deuda externa subió un 45,4% y el ahorro del país disminuyó en un 63%

En 2017 el crédito externo era de $us 9.147 MM, en 2022 se ubicó en $us 13.300 MM. Las RIN en 2017 eran de $us 10.261 MM y en 2022 sumaron $us 3.796 MM