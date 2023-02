Cainco denuncia que persiste la restricción de gas para electricidad en las industrias

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) denunció que la administración de Luis Arce no cumplió con los compromisos que asumió para flexibilizar el Decreto 4749 . Observó que, en la misma situación, el trato gubernamental favorezca a los proyectos públicos en desmedro de los del sector privado.​

“Había ciertos compromisos de flexibilizar la medida y revisar esta norma. Lastimosamente, meses después sale la reglamentación del Decreto (4749) a través de dos resoluciones : una de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra de la Autoridad de Electricidad (AE), que ratifican que ya no se va a poder utilizar gas en las industrias para autogenerarse energía eléctrica”, afirmó Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de la entidad empresarial.

“Cainco ha venido trabajando codo a codo con las empresas para poder ver una solución” a esta situación. “Sin embargo, de acuerdo con la reglamentación y la normativa, no ha sido posible ”, afirmó Mario Herrera, gerente de Comunicación de la entidad empresarial.

Strauss recordó que fue el mismo Gobierno del Movimiento al Socialismo el que en 2014 autorizó a las industrias el uso de gas natural para la autogeneración de energía eléctrica (Decreto 1996). Confiando en ese compromiso, el sector realizó inversiones millonarias para la compra de generadores y tecnología con este fin, inversiones que “aún no se ha recuperado”.

El gerente de Desarrollo Empresarial de la Cainco lamentó también que se le permita a empresas del sector público, como la Siderúrgica del Mutún (ESM), generar su propia electricidad con gas, mientras que lo mismo no sucede con los proyectos del sector privado.

“Se está acabando el gas. No hay para los bolivianos y lo poco que queda para los bolivianos se lo damos a los extranjeros (…). Hoy empieza con la industria, pero mañana puede ser la ama de casa que no tenga gas para su cocina, o el taxista o micrero que no tenga gas para su transporte", afirmó Strauss.