Cambian reglas para envío de dinero y algunos bancos suspenden el servicio

En algunas otra de las empresas remesadoras informaron que desde el 18 de abril los límites de envío diario son de $us 500 y el mensual de $us 1.500. “Los limites por día, para envíos, son de $us 500 y solamente se permiten tres por cada 30 días”, señaló otro funcionario.



En límites también varía, en una sucursal de Western Union envían $us 1.000 por día, repartidos en cinco clientes de a $us 200 cada uno, tras ese cupo solo se puede enviar por More, que no está en todos los destinos.



Por otro lado, con respecto a la comisión para Argentina permanece igual, un 6% y como mínimo $us 6, en cambio para el resto de los destinos, es 10%. Además, agregan que los apellidos paterno o materno del cliente deben coincidir con los destinatarios que recibirán el giro.



Como se recordará, el Gobierno estableció una banda de entre el 5 y 10% para la comisión por transferencias al exterior, parámetros que se fijan para financieras.