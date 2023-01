Canadiense New Pacific considera que la mina potosina de plata Silver Sand puede ser “una de las más grandes del mundo”

El proyecto Silver Sand que ejecuta New Pacific Metals Corp en Potosí “puede convertirse en una de las minas de plata más grandes del mundo”, afirmó Rui Feng, director ejecutivo y fundador de la empresa canadiense, que en un último estudio identificó que el yacimiento tiene unas 171 millones de onzas de metal de plata y una vida útil de 14 años.

“Este estudio demuestra que el proyecto Silver Sand puede convertirse en una de las minas de plata más grandes del mundo con una larga vida útil y una economía sólida. Su desarrollo traerá beneficios económicos a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades de Bolivia y los accionistas de New Pacific ”, sostuvo Feng

Los costos de capital iniciales ascienden a $us 308 millones, que incluyen $us 52 millones en costos de contingencia; Los costos de capital de mantenimiento durante la vida útil de la mina totalizarán $us 20 millones;