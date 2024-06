China, EEUU y Uruguay, destinos principales de madera boliviana

China, Estados Unidos y Uruguay son los tres principales destinos de la madera boliviana en el primer semestre del 2024 , según el informe de la balanza comercial elaborado por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Analista ve que el Gobierno nacional debería impulsar una mayor diversificación de las exportaciones a países de Asia y África, por ejemplo. El informe también detalló que en los primeros tres meses de la gestión 2024, las exportaciones forestales tuvieron un valor comercial de $us 22,7 millones , esto representa un 8% más de lo exportado en este mismo periodo en el año 2023. En términos de valor de exportación, China está en primera posición con $us 8,9 millones, le sigue Estados Unidos con $us 5,1 millones, y en tercer puesto está Uruguay con $us 1,1 millones. Luego están Francia, Brasil, República Dominicana, Perú, Chile, Países Bajos y Reino Unido. Jorge Ávila, gerente de la CFB, dijo que esta es una grata noticia debido al complejo momento que vive la economía nacional y el sector productivo debido a la falta de diésel y la necesidad de dólares para comprar insumos que son necesarios para la producción maderera.

Indicó que este leve incremento se debe al impulso que venían registrando las exportaciones a finales del año 2023. “El año pasado hubo muchos compromisos que no se pudieron concretar debido a los bloqueos y cierres de carreteras”, complementó el ejecutivo.



Ávila agregó que productos como pisos, molduras, puertas, ventanas, muebles y láminas, representan un 68,4% de las exportaciones, mientras que los semielaborados son el 31,6%.



Finalmente, el representante del sector forestal manifestó que espera que las exportaciones sigan incrementándose pese a las adversidades naturales, problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta el país.



“El crecimiento del sector forestal boliviano y el esfuerzo constante por cumplir con los compromisos de exportación son evidentes con estos resultados positivos”, concluyó Ávila.



Recomendaciones



Bismarck Arevilca, economista y analista, dijo que una de las revelaciones es que este informe es la concentración de las exportaciones en países o regiones como China y Estados Unidos que representan un gran porcentaje.



“Si bien las exportaciones forestales han oscilado entre $us 50 y $us 100 millones anuales, éstas no representan más del 1% de las exportaciones totales del país”, manifestó.



El experto también consideró que se deben impulsar políticas gubernamentales para contar con una mayor diversificación de las exportaciones a países de Asia y África, e incentivar a la conservación y manejo sostenible de los bosques que han sido clave para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sector forestal, por ejemplo.



Agregó que se debe cumplir con las normativas internacionales, como las certificaciones de sostenibilidad, que “ha sido importante” para acceder a mercados exigentes.



Asimismo, dijo que la inversión en tecnología para la transformación de la madera y “la mejora en los procesos de producción” ha permitido aumentar la competitividad de los productos bolivianos en el mercado internacional.



“Es necesaria, la exportación de productos elaborados con mayor valor agregado, como muebles, pisos, molduras y puertas, en lugar de productos semielaborados como troncos y madera aserrada”.



PARA SABER



Antecedente. En 2023 el primer mercado de exportación fue China con $us 24,8 millones, que significó el 29% del total exportado. Le sigue Estados Unidos, donde se exportó $us 19,5 millones, cantidad menor a lo exportado el 2022 que fue de $us 26,2 millones. El tercer país en importancia de exportaciones de madera fue Uruguay, donde el 2023 se exportaron $us 5,4 millones. Mientras que a Francia se exportaron $us 3,8 millones de productos.



LA CIFRA



68,4% representan las exportaciones en productos como pisos, molduras, puertas, ventanas y láminas