Compra de combustibles supera en $us 136,4 millones a la venta de gas

No obstante, YPFB aseguró que sumando las ventas del mercado interno el Estado recaudó más de $us 611 millones en los primeros tres meses del año.

De acuerdo con los números de la entidad estatal, en el periodo mencionado, las ventas externas de gas natural llegaron a $us 575,2 millones, mientras que las importaciones de combustibles sumaron $us 711,6 millones, lo que deja un déficit energético de $us 136,4 millones.