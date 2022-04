Contrabando: Gobierno aumenta el control fronterizo

Escucha esta nota aquí

Por Walter Vásquez



La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) informó que en esta gestión aumentó los puntos de control y funcionarios encargados de la lucha contra el contrabando, mientras que los Ministerios de Hidrocarburos y Defensa comenzaron a implementar el Plan Soberanía, para frenar la salida ilegal de combustibles.

La presidente de la Aduana, Karina Serrudo, reportó que en esta gestión se incrementaron los puntos de inspección aduanera de 18 a 26, el número de funcionarios en estos puntos de 102 a 189, y la cantidad de funcionarios en los grupos de reacción inmediata aduanero de 31 a 105.

Entre el 1 de enero y el 10 de abril, además, la institución decomisó mercadería por un valor de Bs 168,9 millones, 9,2% más que en 2021 y el monto más alto en relación a periodos similares de los últimos cuatro años.



Los ministerios de Hidrocarburos y Energías, y de Defensa, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Aduana y las Fuerzas Armadas iniciaron, además, la socialización del Plan Soberanía, que tiene el objetivo de evitar la salida ilegal del país del diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina especial comercializados en estaciones de servicio del mercado interno.

Este proceso empezó con operativos efectuados el lunes en los municipios fronterizos de Guayaramerín (Beni), Desaguadero (La Paz) y Puerto Quijarro y en Puerto Suárez (Santa Cruz).

“En los últimos años, el beneficio que tienen los bolivianos de contar con energéticos asequibles, a bajo costo y subvencionados, también genera problemas en fronteras, producto del contexto internacional en el que los precios de los combustibles ha estado elevándose. Esas dificultades tienen que ver con el contrabando de combustibles”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“A partir de hoy marcamos soberanía y los esfuerzos para combatir cualquier ilícito en los 7.000 kilómetros de frontera con que cuenta el Estado boliviano”, remarcó Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH.

Jiménez explicó que el control se efectuará en las 34 estaciones de servicio instaladas en zonas fronterizas del país, a las que además se realizará el seguimiento a través de la trazabilidad del sistema RFID ( de radiofrecuencias) para evitar que las cisternas de combustible sean desviadas fuera de las fronteras.

El plan contempla también el despliegue de 600 efectivos militares en dos turnos en los puestos fronterizos, indicó Molina.

Novillo detalló que, durante las primeras semanas en cada una de las estaciones de servicio estará un instructor y tres soldados y que se cumplirán dos turnos por jornada, haciendo un aproximado de 280 efectivos militares por cada turno de trabajo.

El control de la comercialización de hidrocarburos se realizará inicialmente en 10 estaciones de Guayaramerín, Desaguadero, Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

“El contrabando de combustibles, como diésel, gasolina y GLP, daña la economía de Bolivia, por eso pedimos a la población que entienda que al proteger nuestros combustibles, estamos protegiendo a nuestro país”, sostuvo el Ministro de Defensa.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 destinó $us 688,8 millones para la subvención de los combustibles en el mercado interno, un monto que subirá ya que el precio de referencia que se tomó para ese valor fue de $us 50,47 el barril de petróleo, el cual ronda hoy los $us 100.

El contrabando y la reventa de combustibles son un delito penado por la Ley 100, que establece sanciones con privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del ilícito, recordó el Ministerio de Defesa.

