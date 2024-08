Desde el Gobierno también indicaron que la cotización oficial del dólar no tiene incidencia en la del dólar paralelo, por lo que consideraron que no hay necesidad de una devaluación. Atribuyeron el alza de la divisa a negociaciones entre la banca privada y los exportadores que acaban en montos superiores al valor oficial, por lo que consideraron que eso ha llevado a la especulación en el mercado boliviano y la generación de un mercado paralelo.

“Esto generó molestia. Hubo un silencio de todos los participantes. Ya la reunión no fue la misma y, para no provocar mayores problemas, se optó por un cuarto intermedio. Como sector se está analizando si vamos a concurrir el viernes, pues está claro que el presidente va a insistir en este tema bajo el argumento de que, cuando nosotros realizábamos importaciones, el Ejecutivo nos brindaba las divisas necesarias, que provenían de las exportaciones del gas, y como ahora eso cambió nosotros debemos ceder nuestros dólares. Así, un país serio no funciona y hay varios ejemplos, en otros países, de que esa medida es un desastre”, indicó una fuente del sector del comercio internacional, que pidió no ser identificado.