Crece el pedido de transparentar los convenios por el litio; calculan pérdidas por más de $us 11.000 millones

“Falta a la verdad el diputado Alarcón, calumnia sin motivo, nos acusa de ocultar información, pero sobre todo manifiesta su ignorancia sobre lo que es un convenio y un contrato. Lo que tenemos con las empresas rusas y chinas, al momento, son convenios firmados que nos permiten avanzar hacia la exportación directa de litio y no así contratos. Si el doctor Alarcón que se dice constitucionalista, no entiende la diferencia entre convenio y contrato, yo le recomiendo que vuelva a la facultad, no sé cómo habrá aprobado ese curso, tiene que volver a repasar, no es la primera vez que confunde las cosas”, aseveró Torrico.