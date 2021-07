Crece un 31% el salario de los gerentes generales en firmas medianas y grandes en Bolivia

Escucha esta nota aquí

Las empresas bolivianas vivieron un momento de inflexión en 2020. El confinamiento obligó a la mayoría a reajustar los salarios, despedir personal o jubilar. Sin embargo, ya en 2021 hay mejores perspectivas y las compañías son conscientes de que es el momento para retener el talento. Así, las firmas medianas y grandes subieron los salarios de los gerentes generales en 31% con respecto a 2019.

La Guía Salarial Executive 2021 es un estudio gestado por Human Value, empresa de consultoría e investigación de BPO Center, que se centró en 505 gerentes (ocho niveles reportados) de 88 empresas que operan en el país y dirigen a 52.954 colaboradores.

Es importante mencionar que el documento refleja los salarios promedio clasificándolas en dos ámbitos: empresas medianas y grandes y pequeñas y medianas.

En medianas y grandes empresas, el salario promedio de la gerencia general subió de $us 7.719 a $us 9.612 (31%). La posición que registra un mayor aumento es el gerente administrativo financiero de $us 4.566 a $us 5.943 (34%), marketing un 25% ($us 3.622 a 4.520) y de tecnología un 23%.

En tanto que, en medianas y pequeñas empresas, el gerente general sufre un leve descenso del 1% de 2019 a la fecha ($us 7.324 a 7.243). El gerente legal es el más afectado con una contracción del 12% ($us 5.186 a $us 4.572). Estefany Bustillo, gestora de Proyectos, Consultoría y Capacitación en Human Value, explica que el cambio se debe a que el área legal deja de ser tan preponderante como en 2020 cuando hubo un mayor movimiento laboral.

Planificar en la incertidumbre también exige hacer ajustes en otros cargos ejecutivos. Los perfiles que perciben estas variaciones descendentes en salarios promedio se dan, principalmente, en las áreas de Operaciones o Logística (un 4% menos que en 2019, baja de $us 4.818 a $us 4.628), Marketing (cae un 3%, con una variación de $us 3.622 a $us 3.503), Comercial y ventas (se devalúa un 5% al percibir un descenso de $us 3.962 a $us 3.758).

¿Qué sucede en las empresas?

La situación de las compañías difiere por varios factores. Sin embargo, la buena noticia es que en la mayoría de las empresas consultadas por DINERO no redujeron los salarios.

En la Cervecería Boliviana Nacional no hubo incrementos salariales en 2020, pero tampoco reducciones a niveles jerárquicos o cambio de estructuras salariales previos a la pandemia, según explicó Raúl Bueno, director Nacional de Gente en la industria.

Con respecto a rebajas en el área comercial, considera que son claves para encontrar nuevos canales de venta, nuevas formas de acercamiento a los clientes y usar cada vez más tecnología que pueda compensar las caídas de volumen por las distintas restricciones o por el incremento del contrabando. En el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) tampoco aplicaron ajustes salariales a nivel gerencial. Hernán Solares, director nacional de Recursos Humanos, explicó que se mantuvieron invariables las políticas de remuneración y durante la emergencia más bien adelantaron el pago de la prima.

El directorio de la cadena de Farmacias Chávez en vez de reducir decidió congelar los salarios de los líderes, no solo los gerentes. “Se cambió el modelo gerencial. Hicimos que todos los gerentes; hasta la tercera línea, seamos socios, que veamos el negocio de manera integral. Se capacitó al personal en las multifunciones”, precisó Leonardo Salvatierra, CEO de Farmacias Chávez.

Asimismo, en la cadena de supermercados Tía decidieron mantener las remuneraciones invariables. El gerente general Sergio Weise dijo que la política salarial no ha cambiado con la pandemia. “Nuestras ventas y nuestra economía han sido negativamente afectadas por la pandemia y nos vimos obligados a realizar cambios y reinventar nuestra forma de trabajar para reducir costos. Lo último que queremos tocar son los salarios”, precisó el ejecutivo.

En la misma línea, Jaime Vaca Pereyra, gerente de Honda Autobol, sostuvo que en vez de tocar los salarios decidieron reducir costos en base a estudios de eficiencia y productividad, buscando ser más eficientes.

Pese a la pandemia, otra empresa que hizo un esfuerzo por no tocar los ingresos de sus colaboradores fue Interagro, según el vicepresidente, Eduardo Nostas. ´

Fijo+variable

Algunas empresas decidieron cambiar su sistema de pago, basado en resultados. Así los salarios son fijo+variable. Una compañía multinacional, que pidió la reserva de su nombre, indicó que los gerentes de ventas, se cambió a fijo y variable. “El fijo sigue exactamente igual, no se ha movido ni alterado, el variable se va construyendo, acorde al cumpliendo de sus metas”, indicaron.

Juan Pablo Salinas, gerente de Patio Service, mencionó que en sí todo el

departamento comercial se mueve más por resultados; es decir, con ingresos variables.

En cuanto al sector automotriz, uno de los más golpeados por el confinamiento. Tuvieron que reajustar los sueldos. Francisco Osinaga, CEO de Carmax que importa Hyundai e Isuzu, dijo que hicieron ajustes salariales porque si un gerente vendía 100 unidades ahora vende menos y son los modelos más baratos, de menor precio y menor margen de ganancia.

Lo mismo sucedió en Quantum, su presidente Juan Carlos Márquez, señaló que bajaron un poco las remuneraciones, a todos el mismo porcentaje y mantienen los salarios fijos sin variables.

